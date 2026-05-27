Enzo Iacchetti, "il Nobel lo diamo a loro?": delirio totale dalla Berlinguer

Viva la Flotilla. Lo gridano all'unisono Enzo Iacchetti e Giuseppe Conte, entrambi ospiti di Bianca Berlinguer a E' Sempre Cartabianca su Rete 4.

Non sorprende, visto che l'attore comico da mesi convertitosi ai commenti politici in tv e il leader del Movimento 5 Stelle sono due colonne mediatiche del cosiddetto "partito dei pro-Pal" italiani.

"Diamo il premio Nobel al biondino degli Epstein File che comanda l'America o lo vogliamo dare il premio Nobel alla flottiglia per la pace?", la butta lì Iacchetti, in collegamento. "Lo vogliamo dare il premio Nobel a questa gente che rischia la vita per un ideale? Perché io non penso neanche che 50 barche possano risolvere il problema della salute di questi poveri disgraziati che stanno estinguendosi dalla fame e hanno bisogno di medicine, ogni tanto gli sparano nel cervello, ogni tanto spariscono i bambini. Adesso poi la storia è ripartita da un'altra parte, Libano, Cisgiordania, Iran, non ti dico".

In studio c'è anche Mario Sechi e il direttore di Libero richiama tutti a un bagno di realtà: "Io Ben-Gvir l'ho condannato con un fondo mio sul Libero, quindi sono inequivocabile su questo. Sul diritto di Israele di difendersi e di rispondere alle provocazioni invece sono netto: io sto con Israele, non sto con chi fa il fiancheggiatore di Hamas, che è un gruppo di tagliagole che ha puntato all'olocausto e alla stage degli ebrei".

"La Flotilla la consideri i fiancheggiatori di Hamas?", domanda la Berlinguer. Sechi conferma: "La Flotilla sono i fiancheggiatori di Hamas".

Eresia per Conte, che interviene subito: "Direttore, su questo mi permetta di esprimere una mia opinione personale. Questi editoriali che ha dedicato a Flotilla sono gli editoriali peggiori nella sua storia da giornalista", "Guardi, è un onore", sorride caustico Sechi di rimando. Ma l'ex premier insiste: "E' completa ipocrisia prendersi con Ben-Gvir e invece continuare a sostenere un genocida come Netanyahu".