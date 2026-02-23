Sanremo 2026, Carlo Conti zittisce i deliri di sinistra: "Meloni? Se compra il biglietto..."

Conto alla rovescia: il Festival di Sanremo 2026 aprirà ufficialmente i battenti martedì sera, 24 febbraio, su Rai 1 dando il via alla tradizionale "madness" della settimana all'Ariston. Ma oggi è già tempo di conferenza stampa e di colpi di scena, con Carlo Conti e Laura Pausini presi di mira da... Fiorello.

"Meloni? Se paga il biglietto..." - "Il mio è un Festival baudiano. Tocca a me fare il primo Festival senza Pippo Baudo", si commuove subito Carlo Conti alla vigilia della 76esima edizione. "Era doveroso dedicarlo a lui", ha proseguito Conti, visibilmente emozionato. "Pippo ha dato tanto, tutti sanno quanto ha dato al Festival", ha concluso. Spazio anche alle polemiche. "Fantascienza pura", quella su Andrea Pucci costretto a rinunciare alla co-conduzione in quanto "troppo di destra". "L'ho già detto, la mia storia parla per me, ho avuto sempre la Rai dalla mia parte ma in assoluta autonomia, nessuno mi ha obbligato o tirato per la giacca, ringrazio tutti i dirigenti Rai che ci hanno lasciato sempre autonomia. Non pensavo suscitasse tutte queste polemiche, ha fatto programmi di successo, è stato ospite in tante trasmissioni... Poi ha scelto di non venire, non se la è sentita...". Qualcuno come la Stampa ha anche preventivamene accusato la premier Giorgia Meloni di voler usare l'Ariston come vetrina personale. "Se compra il biglietto è libera di venire", ha tagliato corto con una battuta il conduttore. "L'incontro con il Presidente della Repubblica è stato forse il momento più importante della mia carriera. È importante anche che abbia ricordato come la musica leggera sia cultura - ha detto quindi riguardo la faccia a faccia al Quirinale con Sergio Mattarella -. Anche i giovani erano emozionati. Al Presidente ho fatto notare che il Festival è leggermente più giovane della nostra Repubblica, che quest'anno compie 80 anni".

Milano-Cortina all'Ariston - Alla seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì sera, arriveranno come ospiti al'Ariston alcune campionesse delle Olimpiadi Milano-Cortina: Arianna Fontana, la campionessa che ha vinto il maggior numero di medaglie olimpiche, Francesca Lollobrigida, doppio oro nel pattinaggio di velocità, e Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nel Biathlon. Sul palco dell'Ariston anche due campioni paralimpici: Giacomo Bertagnolli e Giuliano Tulla, del curling.

La Pausini terrorizzata - "Mi avete chiesto spesso perché non facevo parte del cast della conduzione di Sanremo, devo dire che sei tu Carlo Conti e la tua Fiorentina, anche se sono milanista, con la tua calma e la tua professionalità, la serenità che mi trasmetti non l’ho mai sentita associata alla parola Sanremo. La prima volta che sono venuta a Sanremo avevo 18 anni, era il 1993, ero più ingenua e innocente, ma avevo paura, perché Sanremo e Sanremo. Quando l’ho rifatto nel 1994, dove arrivai terza con Strani Amori, ogni volta che vedo l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan, o il Carlotan come dice Carlo. Ci vorrebbe un Carlo Conti nella vita", dice scherzando Laura Pausini davanti ai giornalisti. "Questo incontro è avvenuto in un momento mio personale in cui mi sento più serena e tranquilla, l’ho sempre sognato quello che mi hai regalato, Carlo. Spero di essere all’altezza della situazione. Mi sono preparata in questi anni, la prima proposta di condurlo l’ho avuta 15 anni fa. Non ho paura, sono solo emozionata nel senso più gioioso del termine", ha aggiunto la cantante.

Fiore il disturbatore - Gag di Fiorello in collegamento telefonico con il direttore di Rai Radio 2 Giovanni Alibrandi alla sala stampa Roof dell'Ariston. Lo showman si rivolge direttamente al direttore artistico e conduttore del Festival Conti: "Carlo, lunedì se non hai impegni, da adesso lo sai, sei il co-conduttore della Pennicanza da via Asiago. Chi la fa l'aspetti, perché hai chiamato dieci persone, chiami la gente senza dire niente", è la "minaccia" di Fiore al padrone di casa, tra le risate dei protagonisti. "State parlando di me? Noi stiamo qua, avevamo nostalgia della sala stampa. Ciao a tutti, mi mancate. Vi auguro veramente tante polemiche...", ha aggiunto Fiorello, destando subito la reazione di Conti: "Non scherziamo...". "Se farò il 'Durante Festival'? Dipende, facciamo la prima, vediamo a che ora ci addormentiamo e poi decidiamo", ha concluso Fiore, uno dei protagonisti in coppia con Amadeus nel vecchio format sanremese, che alle 14 sarà in diretta su Radio 2 dalla Riviera dei fiori.

La minaccia del Codacons - Il Codacons vigilerà sulla correttezza di tutte le procedure legate alle votazioni e alla gara del Festival di Sanremo 2026 e, così come avvenuto negli ultimi anni, è pronto a denunciare nelle sedi competenti qualsiasi irregolarità legata al televoto o illeciti commessi sul palco dell'Ariston. "Proprio gli interventi legali del Codacons relativi al Festival - si legge in un comunicato - hanno portato negli anni a pesanti sanzioni per la Rai e ad indagini della magistratura: tra i casi più recenti si ricorda ad esempio la sanzione da 124mila euro inflitta dall'Agcom alla Rai per la pubblicità occulta ad Instagram denunciata dall'associazione nel corso dell'edizione di Sanremo del 2023 condotta da Amadeus. E l'anno successivo la Rai ha ricevuto una multa da 206mila euro per il caso di pubblicità occulta ad un marchio di scarpe indossato da John Travolta all'Ariston. Sempre nel 2023 su denuncia del Codacons la Procura di Imperia aprì una indagine per il reato di danneggiamento sul caso della scenografia distrutta dal cantante Blanco durante la sua esibizione come ospite. Nel 2010, invece, la magistratura avviò una indagine sul sistema di televoto, dopo le presunte irregolarità denunciate dall'associazione". "E nell'edizione 2026 del Festival di Sanremo a rischiare denunce e sanzioni saranno anche gli artisti in gara - avvisa il Codacons - Il nuovo regolamento Rai prevede infatti che i cantanti risponderanno personalmente di pubblicità vietate a marchi commerciali e irregolarità commesse sul palco, e dovranno affrontare le conseguenze economiche e giuridiche delle iniziative intraprese durante il Festival".

"Lo show più importante d'Europa" - "La macchina di Sanremo si è evoluta, è diventata multimediale, e diventa sempre più un simbolo nazionale e un'identità culturale. Questo è lo show più importante d'Europa, anche e soprattutto per tutto ciò che genera attorno". Così Claudio Fasulo, vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time, alla prima conferenza stampa ufficiale. Nell'Intrattenimento Prime time "abbiamo due gioielli che cerchiamo di valorizzare e vogliamo portare a un'evoluzione di anno in anno, uno è il Prima Festival, partito sabato scorso, successo che continua negli anni", e "il Dopo Festival. Torniamo al teatro del Casinò, con Nicola Savino straordinario padrone di casa", dice Fasulo. In access prime time ci sarà poi il Dietrofestival, "a cui teniamo moltissimo perché é l'unico prodotto in grado di mostrare un festival che nessuno è in grado di vedere", aggiunge Fasulo.

Le scommesse sullo share - Per gli esperti Sisal, superare il 63% di share nella prima serata è uno scenario concreto, tanto che questa opzione è offerta a 1,44. Più ambiziosa, ma non per questo impossibile, l'ipotesi di andare oltre il 65,1% dello scorso anno, risultato che aveva già lasciato alle spalle i numeri di Amadeus e Fiorello. Ma a poco più di 24 ore dall'inizio della kermesse l'attenzione non è solo sugli ascolti ma anche sui possibili protagonisti di questo Festival. La Puglia, terza regione più premiata nella storia di Sanremo, punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano con Serena Brancale favorita per la vittoria finale a 3,50 ed Ermal Meta pronto a conquistare il Premio della Critica e quello per Miglior Testo. Entrambe le opzioni sono offerte a 2,75. Chi invece potrebbe posizionarsi come ultimo? Samuray Jay. La probabilità che sia lui a occupare il gradino più basso della classifica è data a 2,50.