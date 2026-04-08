La Pennicanza, Fiorello smentisce tutto: "Non ne so niente"

Fiorello torna dalla pausa pasquale commentando una notizia letta sui giornali: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo… ma io non so niente!”. Lo showman continua commentando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. Il monito dello showman: “Ci vuole esperienza, altrimenti è normale che arrivati a una certa età si perda la testa!”.

Il coreografo Luca Tommassini, presente in studio, fa tappa da Fiorello prima di volare a Berlino per la prima del film ‘Michael’, dove è invitato insieme a tutti i ballerini che hanno ballato con Michael Jackson. Spazio poi alla satira sportivo-cinematografica con una finta telefonata ad Aurelio De Laurentiis: “Buongiorno, abbiamo vinto. Siamo secondi in classifica. Antonio Conte è un grande allenatore, senza il suo supporto il Napoli non potrebbe raggiungere questi livelli! Credo che la sua presenza in panchina sia essenziale. Il contratto? lo sblocco subito: con quello che risparmio sul suo stipendio ci faccio due film e una serie!!”.