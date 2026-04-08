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Laura Pausini, "noi dopo andiamo a s...": lezione al fan ubriaco

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mercoledì 8 aprile 2026
Laura Pausini, "noi dopo andiamo a s...": lezione al fan ubriaco

2' di lettura

Laura Pausini interrompe il suo concerto al Movistar Arena a Madrid per via di un uomo ubriaco tra le prime file che la stava deconcentrando. Durante l’ultima tappa del suo tour mondiale, quindi, la cantante italiana ha deciso di impartire al fan molesto una lezione di educazione sessuale davanti a migliaia di persone. Come si vede in un filmato già andato virale, l'artista blocca la musica e, rivolgendosi all'uomo in spagnolo, gli chiede se sia ubriaco. Poi gli fa notare con ironia quanto la sua condizione possa non aiutare a livello fisico: "Io non sono una cantante che beve, perché se bevi molto poi… Noi qui dopo il concerto andiamo a sc**are". A seguire, un consiglio rivolto a tutto il pubblico maschile: "Bevete poco ragazzi, perché se bevete tanto non aiuta". Un riferimento esplicito agli effetti dell'alcol sulle prestazioni sessuali.

Non è la prima volta, comunque, che la Pausini si trova al centro di siparietti di questo tipo. Uno dei primi episodi risale al 2014, quando a Lima, in Perù, la cantante fu protagonista di uno degli incidenti più famosi del pop internazionale: rimasta accidentalmente scoperta, chiuse la questione con una frase che in tanti ancora oggi ricordano: "Si han visto, han visto. Yo la tengo como todas" ("Se hanno visto, hanno visto. Io ce l'ho come tutte").

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