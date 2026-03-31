David Riondino, rigore e sregolatezza: il mix insolito di mister "Maracaibo"

È morto a 73 anni David Riondino nella sua abitazione a Roma. Il cantautore e attore combatteva contro una grave malattia da alcuni anni. Era nato a Firenze il 10 giugno 1952. Tra i suoi brani celebri Maracaibo, cantata da Lu Colombo nel 1981. Ma suoi sono album e spettacoli che mixano satira, tradizione popolare e poesia. Ha collaborato con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi Sabina Guzzanti e Stefano Bollani. Ha lavorato in radio, per la televisione e al cinema. I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma. Nato a Firenze nel 1952, figlio di un maestro elementare, prima di diventare un artista aveva lavorato per dieci anni come bibliotecario alla Biblioteca Nazionale di Firenze: il dettaglio dice già tutto su di lui, su quel misto insolito di rigore e sregolatezza, di cultura profonda portata con leggerezza assoluta.

Nell’ambiente musicale degli anni Settanta cominciò a sperimentarsi come cantautore, fino all’occasione unica di aprire i concerti della tournè e di Fabrizio De Andrè con la Premiata Forneria Marconi tra il dicembre 1978 e il gennaio 1979. Poi la satira, le riviste militanti, i fogli di controcultura: collaborò con Tango, Il Male, Cuore, Comix e con il quotidiano il manifesto. Al grande pubblico arrivò attraverso la televisione e in particolare attraverso il Costanzo Show, dove la sua capacità di improvvisare canzoni satiriche su richiesta, accompagnandosi con una chitarra scalcagnata, divenne quasi leggendaria. Partecipò anche a Quelli che il calcio e a Bulldozer.