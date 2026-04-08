Affari Tuoi, Tommaso umiliato davanti a tutti: "Tutto calcolato per l'audience"

Nella puntata di Affari Tuoi, il protagonista è stato Tommaso, tributarista 38enne di Frosinone, in gara con la moglie Martina, medico. La partita è partita in modo altalenante: dopo aver eliminato i 200 euro e i 20.000, Tommaso ha trovato lo “0” e il pacco da 1 euro, riaccendendo le speranze. Tuttavia, la fortuna ha girato rapidamente: sono usciti uno dopo l’altro i premi alti (75.000, 100.000, 200.000 e infine il massimo da 300.000 euro).

Il Dottore ha offerto 30.000 euro, rifiutati dalla coppia; Tommaso ha declinato anche l’opzione “cambio” con decisione. Con l’uscita anche di 30.000 e 50.000 euro, non è rimasto che puntare sulla Regione Fortunata per 100.000 euro (scelta principale: Emilia Romagna; secondaria: Trentino Alto Adige per 50.000). Stefano De Martino ha eliminato le regioni fino a lasciare Emilia Romagna, Trentino e Toscana. Escluso il Trentino, la sfida si è ridotta tra Emilia Romagna (scelta di Tommaso) e Toscana. In un momento definito di “cattiveria” televisiva, il Dottore ha alimentato l’illusione di Tommaso, che si è detto convinto della sua regione “per nulla al mondo”. La rivelazione finale è stata spietata: ha vinto la Toscana, lasciando Tommaso a mani vuote dopo avergli fatto assaporare la vittoria fino all’ultimo secondo.Commenti negativi da X (senza indicare autori):

Molti utenti hanno parlato di “crudele bluff”, “cattiveria gratuita del Dottore”, “illusione sadica” e “doccia fredda calcolata per fare audience”. Qualcuno ha scritto che “fanno sognare il concorrente solo per umiliarlo di più” e che “questo non è intrattenimento, è tortura psicologica”. Altri hanno criticato la regia per aver esasperato la suspense in modo “troppo cattivo” e “inutile”.