L'orfanello in convento piace sempre a tutti

Vi proponiamo Tele...raccomando la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi



(“Marcellino pane e vino” / Rai 3) Fu definito un film strappalacrime e troppo sdolcinato quando uscì nelle sale di tutta Europa. Prodotto in Spagna, fece però furore in particolare nell’Italia del dopoguerra che si identificava nel clima neorealista seppur zuccheroso che sprigionava la pellicola. Il film Marcellino pane e vino del 1955 nella mattinata di Pasquetta su Rai 3 è stato visto da 220mila persone col 4.2% di share: l’orfano Marcellino vive in un monastero accudito dai frati; un giorno una statua di legno di Gesù prende vita davanti a lui; commosso dal pane e dal vino che il bambino gli offre, Gesù decide di esaudire il suo desiderio di conoscere la madre. Un rapporto diretto tra l’innocenza e la purezza dell’infanzia con la divinità. Picchi del 5% per il finale, quando il bambino muore col sorriso e può ricongiungersi con la mamma in cielo, sotto gli occhi di frate Tommaso che chiama tutti a raccolta per il miracolo. Un racconto che valorizza la Chiesa dal basso, quella dei frati, vicina a una società agricola che iniziava a manifestare i primi scricchiolii con l’avanzare del boom industriale.