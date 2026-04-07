Affari tuoi, "Godo!": come viene umiliato Tommasone

Quando Stefano De Martino si accascia su un pacco, i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, iniziano a temere il peggio e capiscono che qualcosa, nella partita di Tommaso detto simpaticamente Tommasone, non sta filando per il verso giusto.

L'amato pacchista della Ciociaria arriva con 300mila e 20mila euro ancora in ballo dalla parte dei pacchi rossi, e 0 euro e il beffardo "Ballerina" da quella dei blu. La beffa è dietro l'angolo e infatti, alla fine, il concorrente è costretto ad andare alla Regione fortunata. Niente da fare, dopo tanta attesa e speranza Tommasone non indovina ed è costretto a tornare a casa con un pugno di mosche in mano.

"Quindi a posteriori... e per giocare a questo gioco di posteriori ce ne vuole tanto", spiega a un certo punto De Martino, anche qui profetico. "Ce ne vuole assaje", annuisce Tommaso che ancora non può sapere cosa lo attende.

"E anche Tommasone finisce nel vortice dei simpatici che non vincono niente", scrive un telespettatore su X, commentando la puntata in tempo reale. "Tommasone, Tommasone è tornato in Ciociaria senza un eurone", "GODO GODOOO! Era rimasto con quattro blu, avete rotto le p***le con questa regione fortunata. Chi rimane con i blu deve andare a casa!", "Tutto sto tempo a illuderlo, preso per il c***o", "Ma noooo... lo hanno fatto un po' illudere, secondo me, tirandola così per le lunghe", "Mi spiace per Tommasone", "E noooooo", "Herbert Ballerina soddisfatto perchè almeno lui avrebbe vinto", "Che bastardi fare tutto sto teatrino per farglielo credere dai", "Questo concorrente è un Forrest Gump", "Ci rimango male io per lui se non l'ha indovinata", "Tommasone è nel pallone".