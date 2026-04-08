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Affari Tuoi, il retroscena di Martina Miliddi su Stefano De Martino: "Alle Seychelles..."

mercoledì 8 aprile 2026
Affari Tuoi, il retroscena di Martina Miliddi su Stefano De Martino: "Alle Seychelles..."

1' di lettura

Martina Miliddi torna a parlare di Stefano De Martino. L'ex ballerina di Amici, oggi presenza fissa di Affari Tuoi, racconta il suo rapporto con il conduttore di Rai 1. "Lui è una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice", dice la 25enne in un'intervista su Oggi.

"Stefano - ricorda - è stato giudice nel serale di Amici ai tempi in cui ero concorrente. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice. Mi ha dimostrato fiducia. Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato per Affari Tuoi. Non ci ho pensato un secondo. Ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui". E sul paragone con la "rivale" Samira Lui, spalla di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna: "L’ammiro e stimo enormemente. Abbiamo due carriere completamente diverse. Lei ha un curriculum ben più denso del mio, io sono ancora all’inizio. Posso soltanto ringraziare per il paragone".

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Molto gelosa della sua privacy, Martina nel 2010 ha perso il papà Antonio in un incidente. "È morto quando avevo appena 9 anni. Credo che da qualche parte ci sia mio papà a proteggermi. Lui c’è, lo percepisco". Oggi sempre al suo fianco il fidanzato Simone Nicolasco, ballerino noto con il nome di Spillo: "Per me lui è già famiglia, un figlio verrà". 

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