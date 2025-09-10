Bersani stecca, "Elly Schlein come gli Oasis"

Un cantastorie. Pierluigi Bersani, alla sua bella età, si mostra esperto musicale in compagnia di Andrea Scanzi alla festa dell’Unità di Reggio Emilia e si lancia per Sanremo. Titolo: “La saliva”. Le sue serenate adulatorie nei confronti dei compagni di lotta fanno passare quasi in secondo piano le sguaiatezze contro “le destre”. Se la sinistra è quella della cosiddetta “serata rock” della festa rossa, non c’è da temere l’arrivo dei cosacchi a Palazzo Chigi. Sono troppo impegnati a dimostrarsi i migliori, i più bravi senza preoccuparsi di farlo capire alla pubblica opinione che assiste attonita allo spettacolo.

Poi, Bersani ha la stramba idea di tradurre tutto su X e la frittata è fatta: sta fuori di testa. Per lui Elly Schlein è quel rock accattivante che si fa capire, tipo gli Oasis. Ha suscitato delle energie, nelle feste si vede. Giuseppe Conte? È un tenore di grazia: pungente, incisivo, con stile. Renzi e Calenda? Mi arrendo, la mia cultura musicale non ci arriva. Salvini sogna di essere Bruce Springsteen ed è Ricky Shayne. Meloni non è un mezzo soprano ma un soprano a mezzo: ha voce sulla propaganda ma sui problemi è afona.

È proprio lui a mandare a dire con l’alibi di una pagella musicale che «i miei, anche se magari un po’ strani, hanno senso. Gli altri fanno scena ma non combinano nulla». Ci hanno imbastito su una serata per l’autoincensamento della sinistra. E non c’è che dire: lo stile è proprio quello di Bersani: quel che sembra battutismo sotto la finzione della critica musicale, è il solito endorsement travestito. Ovviamente, nessuno troverà critiche sui giornaloni, perché Bersani qua, Bersani là, Bersani oplà. Politica addio, perché si è costretti ad ascoltare uscite fatte per coccolare la compagnia di giro, senza nessuno sforzo di analisi. Chissà perché poi ‘sti sondaggi premiano la destra e stroncano la sinistra, vorremmo sapere dall’esperto musicale...

Bersani inventa la serata rock per non dire nulla di politicamente concreta. Fa lo zio buono con i suoi, riserva battutine tutto sommato sotto la media per gli avversari, ma dimentica – alla festa dell’unità! – di affrontare i veri nodi politici (lavoro, equilibri interni al PD, rapporti con il centro...). Tutto facile, così. È la conferma che a sinistra c’è un dramma nella comunicazione politica, con Bersani trovano il modo di non dire nulla di nuovo, ma di rassicurare il proprio pubblico con un tono divertente. Ma resta una “salivata” per nascondere la debolezza politica dell’opposizione. La Schlein sprigiona «quel rock accattivante che si fa capire. Ha suscitato delle energie», è arrivato appunto a dire Pierluigi Bersani. In effetti, il suo avvento ricorda proprio la band famosa – Oasis – che fu simbolo di fratelli in lite. E basta guardare il Pd di adesso...

Oppure, Giuseppe Conte, definito tenore di grazia per non dire nulla: «Pungente, incisivo, con stile». Tanto per farlo contento, ma altro non c’è. Ovviamente ha in maniera scontata giudizi riservati a Meloni e Salvini e ben più significativi quelli dedicati a Fratoianni e Bonelli: «Un duo strano ma con un senso». «Non convenzionali, ma hanno un loro perché». Ops, sorridonoi compagni inplatea, interrogandosi sul Bersani pensiero. Vorrà dire “simpatici ma irrilevanti”? Insomma, Bersani li salva per tenere unito il campo largo, ma non li considera davvero incisivi. È come dire: “non li capisci, ma vuoi volergli bene lo stesso”. È ridotta male la sinistra italiana... Il giaguaro di un tempo non smacchia più.