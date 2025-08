Oasis, crolla una tribuna durante il concerto: muore 40enne spettatore

Gli Oasis hanno dichiarato di essere “ scioccati e rattristati ” dopo che un uomo è morto precipitando durante il loro concerto di ieri allo stadio di Wembley a Londra. “ Siamo scioccati e rattristati dalla tragica morte di un fan durante il concerto di ieri sera”, ha dichiarato la band in un comunicato, porgendo “sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della persona coinvolta”.

Un uomo è morto dopo essere caduto durante il concerto degli Oasis di ieri sera, sabato 2 agosto, allo stadio di Wembley a Londra. La polizia metropolitana ha riferito che gli agenti e i paramedici sono intervenuti in seguito a segnalazioni di una persona ferita poco prima delle 22.30 di ieri sera (le 23.30 in Italia). Un uomo di circa 40 anni è stato trovato “ con ferite compatibili con una caduta ” ed è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ha invitato chiunque abbia assistito all'incidente o lo abbia ripreso con un cellulare a contattare le forze dell'ordine.

La direzione dello stadio ha dichiarato che il concerto di stasera si terrà come previsto. Il primo tour in 16 anni delle icone del Britpop è iniziato il 4 luglio a Cardiff, in Galles. Il concerto di ieri era il quarto di sette previsti a Wembley.