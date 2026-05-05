Gli 80enni Rolling Stones rotolano nell’era digitale

Da tempo lo si intuiva e i fan più sfrenati dei Rolling Stones ne erano quasi certi: a una sessantina di anni dall’avvio dell’incredibile avventura - era il 1964 quando le Pietre Rotolanti si fecero conoscere nel mondo grazie alla cover di I wanna be your man, un gentile regalo che, pochi lo sanno, Paul McCartney e John Lennon fecero a Jagger e soci - è stato annunciato un nuovo album della band dal titolo Foreign Tongues, ovvero Lingue Straniere. Trattasi del venticinquesimo disco in studio dei Rolling Stones che verrà pubblicato il 10 luglio per riempire l’ennesima casella di questa leggendaria band che, perso il batterista storico Charlie Watts, non demorde affatto malgrado l’età dei tre componenti rimasti: Mick Jagger, ovviamente, che sculetta ancora a 83 anni; il suo coetaneo Keith Richards, le cui magiche dita creatrici di riff immortali sono divorate dall’artrite; infine il più “giovane” Ron Wood che di primavere sul groppone ne ha appena 79.

Tre sono rimasti rispetto alla formazione iniziale, quella storica degli anni ’60, che comprendeva Brian Jones (scomparso nel 1968) e Charlie Watts che ha lasciato questo mondo nel 2021 e il cui ruolo dietro le pelli è stato assunto da Steve Jordan. La band, inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989, ha scelto per Foreign Tongues una strategia mediatica raffinata e in più direzioni: la cover è una specie di puzzle: tre post sugli account di Mick Jagger, Ron Wood e Keith Richards sono serviti per l’immagine finale in puro in stile cubista. I tre disegni, difatti, vanno a comporre una faccia unica che, a sua volta, è composto dai volti di Jagger, Wood e Richards. La produzione del disco è stata affidata ad Andrew Watt che aveva già lavorato nel penultimo album del Rolling, Hackney Diamonds, nel 2024. Esclusiva l’idea di anticipare l’album con il singolo Rough And Twisted, pubblicato giorni fa su un vinile in tiratura limitata, distribuito in pochi negozi selezionati. In Italia è arrivata soltanto una copia andata a ruba fra i collezionisti.

Negli ultimi tempi, poi, Londra è stata invasa da poster firmati The Cockroaches, storico pseudonimo degli Stones, accompagnati da un QR code che rimandava a un sito ambientato in un’atmosfera vintage nella quale spiccava una copia di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars di David Bowie. In segreto, sono anche proseguiti i casting per il prossimo videoclip dei Rolling Stones nei quali trapelano sonorità tipiche del gruppo, a metà fra il blues e il rock. Altro non si sa di questa nuova avventura musicale del gruppo che un tempo era il rivale ndei Beatles e che è rimasto gloriosamente sempre uguale a se stesso, anche dopo la scomparsa di Jones e di Watts. I 245 anni che sommano Mick, Keith e Ron non sono certo pochi e già in altri colleghi della stessa generazione Bob Dylan e Paul McCartney - si è notato come la quarta età abbia influito non poco sulla voce e sulla tempra di dinosauri che ci danno dentro da una sessantina di anni e solcano esistenze non sempre rispettose del fisico per i tanti vizi. Per questo motivo è ancora incerta, se non improbabile, una prossima tournée dei Rolling Stones: l’idea di un giro di concerti, con data italiana allo stadio Olimpico di Roma, pare sia stata accantonata. Il motivo è la salute di Richards che già nell’ultimo show al quale abbiamo assistito a Lucca, nel 2017, appariva claudicante per via di problemi alle mani. Le stesse che, per mezzo secolo, pizzicando la mitica Fender Telecaster e producendo riff memorabili, ci hanno dato molta “satisfaction”.