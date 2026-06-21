Riccardo Cocciante, terrore al concerto: tempesta e fuga di massa

Attimi di panico e terrore al concerto di Riccardo Cocciante: una violentissima tempesta improvvisa ha infatti chiuso per cause di forza maggiore un suo concerto a Pordenone, esibizione iniziata da pochi minuti.

L'episodio si è verificato nella serata di sabato 20 giugno al parco San Valentino, dove migliaia di spettatori avevano raggiunto l'area per assistere allo spettacolo del cantautore. Poco dopo l'avvio dell'esibizione, il maltempo si è abbattuto rapidamente sulla città, sorprendendo pubblico e organizzatori.

Circa venti minuti dopo l'inizio dello show una pioggia intensa ha investito il parco, costringendo le circa 4mila persone presenti a cercare rifugio nei pressi dell'auditorium Concordia e negli edifici vicini. La fuga verso ripari improvvisati ha generato momenti di forte tensione tra gli spettatori.

Prima dello stop definitivo, Cocciante era riuscito a portare sul palco sei canzoni, concludendo l'esibizione con "Cervo a primavera". A quel punto il nubifragio ha reso impossibile proseguire il concerto.

A rendere ancora più surreale la situazione il fatto che non fossero stati diffusi avvisi di allerta meteo né prima né durante l'evento. La perturbazione è durata all'incirca mezz'ora e ha portato alla sospensione dello spettacolo. Alle 22.45 è stata decisa anche la chiusura del parco, tra la delusione dei fan e le polemiche che hanno inevitabilmente accompagnato la serata.