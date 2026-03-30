Superbonus, lavori fermi? Clamoroso, a cosa sono costretti i residenti

Due palazzine a Pordenone sono sottoposte a lavori infiniti ormai dal 2022. Cantieri per quasi un milione e mezzo di euro, mai portati a termine. Questo perché l'impresa incaricata col Superbonus non ha ancora concluso un lavoro che avrebbe dovuto essere finito entro il 2023. L'ultimo stop era arrivato lo scorso febbraio, mentre oggi alcuni residenti hanno deciso di prendere in mano la situazione, muovendosi in autonomia, dopo l'ennesimo inconveniente: l'improvvisa fuoriuscita di liquami dai sanitari del bagno di uno degli appartamenti, vuoto da mesi. Lo riporta il Gazzettino. A portare i condomini all'esasperazione la dispersione dei liquami sulle scale.

I residenti, però, non si sono fermati alla risoluzione di quel problema. Hanno deciso anche di sgomberare il cortile interno, da mesi pieno di masserizie, eredità dei tre anni di lavori lasciati a metà. Intanto, intorno al condominio ci sono ancora le impalcature, il cappotto esterno da finire e diversi tipi di serramenti, dal momento che alcuni sono cambiati e altri no. Una situazione spiacevole che i condomini non riescono più a sopportare.