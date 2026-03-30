Libero logo
Ilaria Salis
Iran
Azzurri

Superbonus, lavori fermi? Clamoroso, a cosa sono costretti i residenti

di
Libero logo
lunedì 30 marzo 2026
Superbonus, lavori fermi? Clamoroso, a cosa sono costretti i residenti

2' di lettura

Due palazzine a Pordenone sono sottoposte a lavori infiniti ormai dal 2022. Cantieri per quasi un milione e mezzo di euro, mai portati a termine. Questo perché l'impresa incaricata col Superbonus non ha ancora concluso un lavoro che avrebbe dovuto essere finito entro il 2023. L'ultimo stop era arrivato lo scorso febbraio, mentre oggi alcuni residenti hanno deciso di prendere in mano la situazione, muovendosi in autonomia, dopo l'ennesimo inconveniente: l'improvvisa fuoriuscita di liquami dai sanitari del bagno di uno degli appartamenti, vuoto da mesi. Lo riporta il Gazzettino. A portare i condomini all'esasperazione la dispersione dei liquami sulle scale. 

I residenti, però, non si sono fermati alla risoluzione di quel problema. Hanno deciso anche di sgomberare il cortile interno, da mesi pieno di masserizie, eredità dei tre anni di lavori lasciati a metà. Intanto, intorno al condominio ci sono ancora le impalcature, il cappotto esterno da finire e diversi tipi di serramenti, dal momento che alcuni sono cambiati e altri no. Una situazione spiacevole che i condomini non riescono più a sopportare. 

Superbonus, la figuraccia di Giuseppe Conte con Moody's: ha fatto esplodere il debito

La crescita frena, l’inflazione aumenta. Fermandosi ai titoli, come sicuramente farà chi è ansioso d...

Parlando dello sgombero del cortile, uno dei residenti al Gazzettino ha detto: "Stiamo ripulendo tutto perché abbiamo saputo che comunque vada questa operazione toccherà a noi, e se chiamiamo una ditta esterna ci può costare anche 15 mila euro". Poi ha aggiunto: "Anche noi abbiamo sentito che l'impresa incaricata dei lavori potrebbe essere in difficoltà. L'Ater ci ha detto che spiegheranno quel che si può fare, ma ancora non è arrivata alcuna convocazione. Io però sono stanco. Adesso ripuliamo tutto e poi vedremo, non si può andare avanti così". 

Superbonus, maxi-truffa da 1,8 milioni: clamoroso, chi sono gli indagati

Altro giorno, altro giro e altra truffa che si lega a doppio filo al Superbonus 110%, lo sciagurato bonus edilizio volut...
tag
superbonus
pordenone

La misura nefasta Superbonus, la figuraccia di Giuseppe Conte con Moody's: ha fatto esplodere il debito

Il raggiro a Udine Superbonus, maxi-truffa da 1,8 milioni: clamoroso, chi sono gli indagati

La sentenza Superbonus, sequestrabili immobili estranei alla truffa: chi trema

ti potrebbero interessare

Bergamo, "cosa dicevano sull'elicottero": le parole choc della prof accoltellata

Bergamo, "cosa dicevano sull'elicottero": le parole choc della prof accoltellata

Meteo di Pasqua, il verdetto definitivo dei modelli: che tempo farà

Meteo di Pasqua, il verdetto definitivo dei modelli: che tempo farà

Pavia, scuolabus contro un'auto: feriti 10 bimbi, grave un 20enne

Pavia, scuolabus contro un'auto: feriti 10 bimbi, grave un 20enne

Redazione
Geo Barents, annullato il fermo: la clamorosa decisione dei giudici

Geo Barents, annullato il fermo: la clamorosa decisione dei giudici