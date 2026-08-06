In Onda, Mulè frena subito Telese sul caso-Conte: "Ma quale processo alla Norimberga?!"

"Non è che questa è la Norimberga dei vinti del Covid?". Luca Telese si rivolge così a Giorgio Mulè in riferimento all’audizione dell'ex premier in Commissione Covid. "Ma quale processo alla Norimberga - lo ferma subito il deputato di Forza Italia ospite di In Onda nella puntata di giovedì 6 agosto su La7 -, qua bisogna provare a superare certe opacità nella gestione dell'emergenza. È vero che avevamo un piano pandemico vecchio del 2006, ma Conte ha svelato una sua ipocrisia politica. Conte oggi deposita l'anonimo che invece è già stato vagliato dalla magistratura".

Al centro dell'audizione dell'attuale leader del Movimento 5 Stelle la gestione della pandemia, i Dpcm, l'approvvigionamento di mascherine e la campagna vaccinale. Tra i dossier più delicati anche quello dell'avvocato Luca Di Donna, ex collega di Conte, sul cui ruolo nelle procedure per le forniture la commissione punta a fare chiarezza. Dal canto suo l'ex premier ha difeso la sua gestione dell'emergenza: dai Dpcm a suo dire "più efficaci", fino alla missione russa in Italia che lui ha spiegato come "frutto di accordo bilaterale della Protezione civile". Non sono però mancati i soliti attacchi all'attuale governo e la clamorosa autodifesa sul Superbonus, costato carissimo alle casse dello Stato.