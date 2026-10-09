Katia Follesa è dimagrita: pioggia di critiche, la sua risposta è da applausi

Katia Follesa risponde alle critiche ricevute sui social dopo che diversi utenti hanno commentato il suo evidente dimagrimento, ipotizzando un possibile ricorso a farmaci come Ozempic, utilizzati per perdere peso. Sotto a un recente post pubblicato su Instagram, in cui la comica appare sorridente accanto a Giacomo Poretti, non sono mancati giudizi e insinuazioni sul suo cambiamento fisico.

Di fronte ai commenti, la conduttrice ha deciso di intervenire attraverso alcune storie su Instagram, rivelando una dolorosa vicenda personale finora poco conosciuta. La perdita di peso, infatti, sarebbe legata al lutto per la morte della madre, avvenuta appena un mese fa. Una spiegazione che ha dato un significato completamente diverso alle osservazioni sul suo aspetto.

"Vorrei vedere le vostre facce. Ho perso mia mamma, solo un mese fa", ha scritto Follesa, manifestando il proprio disappunto per la superficialità di chi ha commentato il suo corpo senza conoscere la situazione che sta attraversando.

La comica ha poi scelto di ricorrere all'ironia, cifra distintiva del suo stile, per rispondere agli haters e sottolineare l'assurdità delle loro osservazioni. "Prometto che appena smaltisco il lutto riprenderò tutti i chili che ho perso, così potrete dormire sonni tranquilli. Io tengo tanto al vostro benessere", ha aggiunto con sarcasmo.

Infine, Follesa ha concluso con un'ulteriore battuta sulle presunte punture dimagranti: "Comunico, inoltre, che se dovessi aumentare troppo di peso farò anche io le punturine. È tutto".

Con le sue parole, la conduttrice ha riportato l'attenzione sulla delicatezza necessaria quando si commenta l'aspetto fisico altrui, ricordando che dietro un cambiamento corporeo possono nascondersi esperienze personali dolorose e difficili da affrontare.