Al Bano si racconta senza filtri a Nunzia De Girolamo nella puntata di “Ciao Maschio”, in onda oggi alle 17:00 su Rai 1. Tra i temi affrontati c’è anche il rapporto con la figlia Cristèl, finito al centro dell’attenzione dopo alcune dichiarazioni su un periodo in cui i due non si sarebbero parlati. Di fronte alla domanda della conduttrice, il cantante precisa subito: «Non l’ho detto io». «L’ha detto lei?», domanda De Girolamo. «L’ha detto lei», conferma.

Al Bano, però, non si sottrae e prova a spiegare cosa possa esserci stato dietro quella fase di distanza, tornando con la memoria a quando Cristèl aveva undici o dodici anni. «Ci sono certe cose che si valutano secondo il momento che tu stai vivendo. Io ho capito il perché, l’ho anche accettato. Lei ha passato un periodo veramente duro», racconta. E oggi, dopo le incomprensioni, com’è la situazione tra padre e figlia? Alla domanda se abbiano fatto pace, risponde con poche parole: «Noi sempre».

Dalla famiglia si passa poi alla relazione con Loredana Lecciso e all’eventualità di un matrimonio. Una domanda che, a quanto pare, Al Bano si sente rivolgere piuttosto spesso. Quando De Girolamo gli chiede se sia pronto a pronunciare nuovamente il fatidico sì, il cantante replica divertito: «Dopo tanti anni devo sempre rispondere a questa domanda? Ma non ne avete una di riserva?». La conduttrice non molla e rilancia, chiedendogli se, tornando a “Ciao Maschio” il prossimo anno, avrà finalmente una fede al dito. Al Bano scherza sulla sua poca simpatia per orologi e catene, ma coglie l’occasione per spostare il discorso su un significato più profondo: «La fede è bella quella che hai dentro. Che nasce da un sano rapporto con Dio».

Proprio la spiritualità diventa così un altro momento della conversazione. «Come te lo immagini Dio?», gli chiede De Girolamo. La risposta del cantante passa attraverso le immagini della natura e della vita quotidiana: la musica, il grano che cresce, l’alba e persino la tempesta. «Dio lo vedo in ogni espressione che la natura mi regala e che la mia sensibilità mi porta ad apprezzare», spiega.

Infine, spazio anche a Loredana Bertè, che nei giorni scorsi, ricordando Pino Daniele, aveva rivolto una battuta proprio ad Al Bano. Il cantante decide di risponderle direttamente, con un tono tra l’ironico e l’affettuoso: «Loredana, ma che ti ho fatto di male? Sei stata a casa mia, ti ho trattato come una regina, giustamente». Nessuna polemica, però: Al Bano riconosce alla collega «un’anima artistica notevolissima» e conclude con una dichiarazione di stima e affetto: «Ti voglio bene, Loredana».