A un certo punto della discussione, Paolo Del Debbio lascia la sua postazione e prende la parola, forse più interdetto che indignato. A Dritto e Rovescio, su Rete 4, si parla ancora una volta di Islam e integrazione (difficile), di integralismo e di radicalizzazione, di convivenza a tratti impossibile in uno scontro eterno tra religione, cultura e legge. Sconcertante, per esempio, la testimonianza di Amina, picchiata e segregata per anni dal marito.

Ma è in studio, con il pakistano Ayub, che si scatena il caos. L’ospite sembra avere un solo intento: provocare e buttarla in caciara. Il fedele musulmano sostiene per esempio che anche nel Cristianesimo l’uomo prevarica la donna e chiede, con fare piuttosto aggressivo: «Perché una donna non può diventare Papa?». Del Debbio ascolta in silenzio, sgrana gli occhi, mantiene il controllo dei nervi e prova perlomeno a riportare la conversazione su binari logici più stringenti: «Un tale Gesù Cristo fondò la Chiesa e l’affidò a un tale Pietro e poi c’è la successione apostolica, perciò all’interno della religione cristiana il Papa è un uomo, c’è una tradizione».

Ayub, però, non molla: «La stessa tradizione che abbiamo noi, perché a noi puntate il dito? Da noi le donne non sono abituate a lavorare, ma a stare in casa, quindi anche io dico che da voi le donne italiane e le donne europee sono sottomesse, perché non potranno mai diventare Papa. Noi nel 1988 abbiamo avuto un primo ministro donna (il riferimento è a Benazir Bhutto, ndr), voi ce l’avete solo adesso».

Ad Ayub sfugge, forse, un punto cruciale: Chiesa e società civile occidentale non corrispondono. Ma è quando si parla di vita quotidiana che l’islamico svela il suo vero credo: «Le donne sono libere, fanno la patente, lavorano e fanno tutto. Se parlate di libertà intesa come andare a letto con altri uomini, libertà di bere, essere amante di qualcuno, questa non è libertà. Per il resto hanno tutto, hanno parenti, amici, escono a fare shopping, a casa si occupano di bambini. Se una donna non vuol stare più con me prende il divorzio e va dove vuole, non è un problema, qui non è come in Pakistan, Bangladesh o Myanmar. Se, invece, sta con me è libera, mia moglie sta facendo la patente, esce con le amiche italiane. Amiche, non amici. Va al bar, prende il caffè, cura i bambini, fa tutto quello che fa una persona normale».