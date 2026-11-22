Lutto nel mondo della tv. È morto Massimo Martelli. 69enne autore televisivo, sceneggiatore e regista, durante la sua lunga carriera ha firmato diversi programmi di successo della Rai e collaborato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. A dare notizia della scomparsa sono stati amici e colleghi sui social, dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Tra i primi a ricordarlo gli autori Federico Taddia e Pietro Gaelotti (con cui aveva collaborato per decenni da ‘Quelli che il calcio’ al Festival di Sanremo): “Che strazio, Massimo - ha scritto sui social Taddia - Che me ne faccio di quel quaderno dei progetti già metà pieno? E i racconti su Bologna? Non dovevamo vederci a cena questa settimana per scrivere quella cosa?”.

“Ciao Massimo - è invece il messaggio pubblicato da Galeotti - avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza. Ti voglio bene, fratellone”.

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, dopo gli studi al Dams e il corso di sceneggiatura con Suso Cecchi D’Amico, Martelli ha lavorato anche con Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello. Tra i suoi lavori più noti figurano ‘Anima mia’, ‘Radio 2 Social Club’ e numerosi progetti legati al Festival di Sanremo. Da regista aveva firmato la regia di ‘Bar Sport’, film del 2011 tratto dall’omonimo romanzo del 1976 di Stefano Benni.