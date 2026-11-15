Ballando con le Stelle, scintille Mariotto-D’Urso: “Che puzza”, “Delusa e ferita”

Tensione a Ballando con le Stelle dopo uno scontro piuttosto acceso tra due giurati, Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso. Tutto è partito dal giudizio che quest’ultima stava dando a Ornella Muti, concorrente in gara. “Io non amo i teatrini, anche perché come te non ne ho bisogno”, stava dicendo la D’Urso, quando è stata interrotta dal collega Mariotto, che invece si è espresso in favore dell’attrice. “C’è della camomilla per Mariottuccio?”, ha chiesto la conduttrice. E Guillermo, alzando i toni, ha detto: “Smettila di fare la finta, sei sempre finta”.

A quel punto la D’Urso ha perso la pazienza e ha chiesto al giurato di rivolgersi a lei “in maniera educata”. L’apice dello scontro si è raggiunto quando Mariotto ha cominciato a spruzzare una sorta di profumo in direzione di Barbara dicendo: “Che devo fare con tutta questa puzza...”. “Allora adesso o per favore lui si alza e se ne va e io parlo con la concorrente...”, ha replicato la D’Urso. Poi, rivolgendosi al pubblico che stava fischiando, ha aggiunto: “Questo signore ha appena spruzzato qualcosa addosso a me dicendo ‘che puzza’, volete continuare a fischiare me o lui?”.

Poco dopo, nella notte, la D’Urso ha registrato un video in albergo per i suoi follower sfogandosi per l’accaduto: “Sono le 4 del mattino. Sono molto delusa, ferita, perché questa sera io ho subìto una vera e propria aggressione”.