“Fin da ragazzo sento delle presenze. Capita ancora oggi. Una volta con la mia amica Sabrina Impacciatore”: Pierfrancesco Favino lo ha detto nello studio di Francesca Fagnani a Belve nella puntata in onda questa sera, martedì 24 novembre, su Rai 2. “Lei infatti qui a Belve ci ha riferito di una serata spaventosa”, ha commentato la conduttrice riferendosi alla Impacciatore. “Eravamo insieme”, ha rivelato l’attore.

Poi, ha parlato anche dei momenti più importanti della sua carriera. E alla domanda: “C’è una scena in cui si è vergognato molto?”, lui ha risposto: “In Suburra. Sono stato malissimo - ha confessato riferendosi a una famosa scena di sesso nel film di Stefano Sollima -. Sono amico di Stefano, però mi dava fastidio la situazione”. “Cosa le dava fastidio?”, gli ha chiesto la giornalista. “L’utilizzo del corpo. Era una scena di potere”. “Non poteva dire di no?”, lo ha incalzato la Fagnani. E Favino ha ammesso: “L’ho capito dopo. Non sapevo che mi avrebbe dato così fastidio”.

Sul mondo del cinema, invece, l’attore ha osservato: “La bellezza a volte rischia di offuscare il talento”. “E in Italia chi le viene in mente per cui la bellezza ha offuscato il resto?”, ha chiesto la conduttrice. E lui: “Kim Rossi Stuart è uno dei più grandi attori della mia generazione ma penso che a volte la sua avvenenza non abbia fatto vedere quanto invece è bravo”.