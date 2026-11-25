Enrico Mentana sempre più vicino a Sky, precisamente al canale in chiaro Tv8.News bomba del tardo pomeriggio, prontamente smentita (o quasi) dal direttore uscente del TgLa7, che utilizzando i suoi canali social ci ha tenuto a far sapere di aver «letto molte notizie» sul suo futuro...«Alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi».Aria se possibile decisamente più pesante al Corriere della Sera, dove Luciano Fontana è arrivato ai saluti, dopo una direzione lunga undici anni e mezzo. La più longeva nel secolo e mezzo di storia del quotidiano milanese.

La fine di un’epoca in casa Rcs.Segnata da toni polemici. In parallelo proprio con l’altro addio clamoroso, quello sul fronte del direttore del TgLa7. Dopo ben 16 anni. Separazioni, entrambe, formalmente non volute dall’editore Urbano Cairo, ma di fronte alle quali il presidente granata è stato messo dalle sue due prime firme di prestigio. Mentana, com’è noto, per sopravvenuta incompatibilità politica con la maggioranza (bulgara) di sinistra dei programmi in palinsesto a La7.Fontana, invece, perché messo di fronte alla richiesta netta di un pesante ridimensionamento del corpo redazionale. Tanto nella sede centrale di via Solferino quanto nelle redazioni locali. In attesa, dunque, della nomina del nuovo direttore Stefano Barigelli, che arriva dopo sei anni alla guida della Gazzetta dello Sport, nelle storiche stanze del Corriere della Sera si respira un’aria tesa. Per l’intera giornata di ieri, infatti, si è paventata anche la possibilità di uno sciopero per il primo quotidiano italiano.

Ipotesi che per ora pare scongiurata da un’assemblea fiume dei redattori pmrotrattasi fino alla tarda serata di ieri: alla fine, un comunicato da parte del Comitato di redazione ha rimarcato come la redazione si senta «ferita anche dalle modalità, improvvise e irrituali». Un assetto di guerra approntato in attesa delle decisioni ufficiali attese per i prossimi giorni.Attorno all’ufficio del direttore uscente del TgLa7, invece, la situazione è più rilassata.Si continua a guardare con curiosità al futuro di Mentana e alle voci che si rincorrono circa l’erede che andrà a occupare la poltrona che da Natale sarà libera. In pole position sarebbe Aldo Cazzullo, forte delsuccesso di Una giornata particolare sempre su La7. Anche in questo caso, si tratterebbe di una soluzione in house nel giro di direttori alla corte di Cairo. Quel che pare certo, rispetto al futuro di Mentana, è che l’approdo non sarà dal nuovo editore greco di Repubblica, visto che l’indiscrezione sulla destinazione Tg8 per Chicco è stata lanciata dalle pagine di HuffPost che, a proposito di pettegolezzi, oltre alla guida del nuovo tg per Mentana, preconizza anche un approfondimento testa a testa con Otto e mezzo dell’arcirivale Lilli Gruber.