È morto Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, la band britannica simbolo del pop degli anni Ottanta. Aveva 65 anni ed era malato da tempo di tumore alla prostata. La notizia è stata diffusa dai Duran Duran sul loro sito e i canali social con un comunicato congiunto della famiglia e degli ex compagni di band, come riporta il Rolling Stones. Taylor si è spento serenamente nella sua casa, circondato dai familiari, lunedì 23 novembre.

“Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso”, si legge in una dichiarazione condivisa dalla famiglia con Variety. “Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa”.

Nato a Cullercoats nel 1961, Taylor aveva contribuito in maniera decisiva al suono e al successo planetario dei Duran Duran negli anni Ottanta, firmando hit intramontabili come “Rio”, “Hungry Like the Wolf” e “Girls on Film”, prima di fondare il supergruppo Power Station e intraprendere la carriera solista e di produttore.