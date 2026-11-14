Grande Fratello Vip, lite tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: “Ma che vuoi litigare con me?”. E lei è furiosa

Scintille al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Al centro della discussione, una polemica sulla gestione del cibo nella Casa, che finisce per trasformarsi in un acceso botta e risposta tra la conduttrice e l’opinionista, con tanto di saluto finale decisamente freddo.

Tutto nasce da un errore di Megan Ria, che avrebbe scongelato della carne poi apparentemente deteriorata. Di fronte alle critiche rivolte alla ballerina, Selvaggia Lucarelli interviene invitando a considerare la giovane età e l’inesperienza dei concorrenti: “Io a 20 anni non sapevo neanche fare due uova”.

A quel punto Ilary Blasi la punzecchia: “Certo che tu difendi troppo i giovani. Solo i giovani”. Una battuta che non piace affatto all’opinionista, che replica stizzita: “Ma adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte?”. Ilary insiste, ricordandole che tende a difendere sempre i concorrenti più giovani e a criticare altri protagonisti della Casa.

La tensione sale e Selvaggia sbotta: “Ma che vuoi litigare con me?”. Poi prova a spiegare la propria posizione, sottolineando che anche gli opinionisti e il pubblico mostrano preferenze per i concorrenti più adulti: “Vogliamo spendere qualche parola pure per i giovani? Per me non è un partito preso”.

Ma il confronto lascia il segno. Al momento dei saluti finali, Ilary si rivolge alle opinioniste e Selvaggia non nasconde il proprio risentimento, ammettendo apertamente di essere ancora arrabbiata: “Sono arrabbiata? Sì abbastanza”.

Uno scontro in diretta che ha acceso la puntata e lasciato qualche tensione tra le protagoniste dello studio.