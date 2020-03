Maurizio Costanzo 12 marzo 2020 a





Vado avanti a raccontarvi momenti del disagio che ci procura il coronavirus. Nel Polesine, un uomo è rimasto contagiato durante una serata di tango. Orchestra, ballerini, ballerine, forse anche scambio di coppie e poi, chissà, un colpo di tosse in più. E poi c’è da sorridere pensando a un cinquantenne che era in quarantena in Veneto a Vo’ Euganeo. Si è allontanato silenziosamente dalla quarantena ed è andato a sciare. Il destino ha voluto che il poveretto si fratturasse una gamba in questa sua “scappatella”. Per la serie: non si può stare mai tranquilli. Ho letto, su un giornale, questo titolo “Strano, ma virus”.