Cosa significa aver chiuso Broadway

Che si sia andati o no in America, che si siano visti o no i teatri di Broadway conosciamo la fama internazionale di questi palcoscenici, di queste luci che illuminano i marciapiedi. Questo perché il Governatore dello Stato di New York ha vietato gli assembramenti con più di 500 persone. Sempre per colpa del coronavirus. Aver chiuso Broadway significa aver tolto dall’immaginario di tutti le luci che sanno di applausi, di esaltanti passerelle. D’altra parte in un ospedale di Bari, questa volta in Italia, un’infermiera ha denunciato una paziente positiva al coronavirus. Ma di questa non si era accorto nessuno prima?