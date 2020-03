Maurizio Costanzo: nella tragedia del coronavirus una bellissima notizia dalla Cina

19 marzo 2020 a

a

a

Ancora una volta la Cina. Pensate che a un cinese che aveva appena compiuto 101 anni è stata diagnosticata una lieve polmonite da

coronavirus. L’uomo è stato curato e, dopo poco più di una settimana di cure e due di quarantena, ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa dalla

moglie di 92 anni. E’ guarito il 101enne e ha anche aggiunto: “Devo occuparmi di mia moglie”. Il coronavirus ci dà molte sorprese, purtroppo tutte negative e, una volta ogni tanto, una positiva. A proposito di coronavirus, si parla tanto di mascherine. Si dice anche chenon si trovano, eppure un bandito a Milano, in questi giorni, ha fatto una rapina usando proprio una mascherina per non farsi riconoscere.