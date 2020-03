29 marzo 2020 a

Continua ad esserci, in questi giorni complicati, chi dice “Nulla sarà più come prima”. Può essere, certamente nelle famiglie dove, per colpa della pandemia, qualcuno non c’è più. Ma per gli altri, per quelli che ce l’hanno fatta, una volta superata la vicenda, perché non dovrebbe tornare tutto normale? La verità è che nulla sarà più come prima, nel senso che non saremo più capaci di vivere in una serenità a tempo indeterminato. Dovremo cambiare abitudini, quello sì. È anche probabile che alcune manifestazioni, alcuni festival che continuavano senza un reale perché, finalmente lo troveranno.