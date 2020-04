Inno di Mameli ai balconi, il piacere di sentirsi italiani

24 aprile 2020 a

Avrete saputo che, in questi giorni di pandemia e quindi di costrizione a stare in casa, da molte parti i balconi si sono animati con canzoni e sceneggiate. Non pensavo che, anche dove abito, ci fosse questa abitudine. L’ho scoperta per caso ed è bella, perché, alle 18.00 in punto, qualche condomino mette canzoni con l’audio sparato e molti si affacciano. Poi, alla fine, credo lo stesso condomino, mette l’inno di Mameli e tutto finisce con un applauso. Ascoltando, ho vissuto un senso di comunità, di persone che hanno scoperto il piacere di condividere musica, ma anche il piacere, con l’inno di Mameli, di sentirsi italiani.

