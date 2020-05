Auguri Franca Valeri, "Signorina Snob"

Maurizio Costanzo 10 maggio 2020 a

a

a

Desidero fare moltissimi auguri a Franca Valeri che, tra pochissimo, compie 100 anni. Auguri, grandissima “Signorina Snob”. Giustamente, le è stato consegnato un David di Donatello speciale, proprio per i 100 anni, in una serata condotta da Carlo Conti. Franca Valeri, chi, come me, non è giovane, la ricorda in un trio strepitoso con Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli. Ricordo poi Franca in un film con Sofia Loren, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, “Il segno di Venere”. Mi piace ricordare, in questa occasione, anche Franca come amante degli animali e in particolare dei cani. Infine: auguri a tutte le mamme, perché oggi è la loro festa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.