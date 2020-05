Anche l'Everest vittima del coronavirus?

Maurizio Costanzo 13 maggio 2020 a

Non c’è niente da fare: i cinesi vogliono essere sempre al centro dell’attenzione. Ho letto in questi giorni che hanno deciso di misurare nuovamente il monte Everest. Mi domando: gli è sembrato che è cresciuto? Oppure temono che, progressivamente, si stia sgretolando? Non voglio pensare che anche il Monte Everest sia stato vittima del coronavirus e che, quindi, ne subisca le conseguenze. Rimane il fatto che i cinesi non finiranno mai di stupirmi, nel bene e nel male. Tra l’altro, mi chiedo come mai è uscita la notizia di questa eventuale misurazione, dal momento che, come si è visto di recente, non è facile che la gente della Cina parli delle loro cose. Una preghiera: fateci sapere come sta il Monte Everest, più alto o più basso?

