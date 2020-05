Il coronavirus e la disperazione dei chirurghi estetici

Maurizio Costanzo 17 maggio 2020 a

Non è una fissazione, credetemi, ma continuo a parlare delle mascherine. Pensavo proprio ieri camminando per strada e vedendo che, giustamente, tutti avevano le mascherine e che quindi si vedevano gli occhi ma né i nasi né le bocche, che i chirurghi estetici saranno disperati in quanto nessuno si farà il naso, dal momento che nessuno li vede. Quelli cioè che avevano il complesso del naso lungo o grosso, adesso quel complesso lo ignorano perché la mascherina copre tutto. Propongo una giornata di solidarietà per tutti i chirurghi estetici che, ora come ora, possono dedicarsi solo a qualche seno e non a labbra e a nasi. Anche per loro verranno tempi migliori.

