Una mascherina senza inganno

Maurizio Costanzo 18 giugno 2020

a

a

Indossare la mascherina, come è giusto fare, può portare a qualche sorpresa. Ad esempio, ormai parliamo solo con gli occhi e ci si può imbattere in occhi fantastici o in altri intensi e intelligenti. Ma poi, se a distanza ravvicinata, viene tolta la mascherina e quegli occhi erano l’unica cosa interessante del viso, come la mettiamo? Suggerirei, perciò, di disegnare sulla propria mascherina i tratti salienti del volto che viene sì illuminato dagli occhi, ma che non crea troppa differenza dal reale. Avete visto che Sgarbi ha mascherine con la capra, altri con la bandiera d’Italia. Quindi, secondo me, la mascherina medesima sta personalizzandosi sempre più.

