Un plauso a chi cerca di tornare a far vivere il teatro

Maurizio Costanzo 02 luglio 2020 a

Plaudo a quanti, tra mille difficoltà, rispettando ovviamente gli obblighi, cercano di tornare a far vivere il teatro. Il teatro è vita, il teatro fa bene all’anima e quindi considero meritori quegli artisti che, mantenendo il distanziamento sociale, raccontano storie a chi oltre tutto non ne può più di vivere la storia della pandemia. Molti teatri sono chiusi e non si sa se riapriranno. Già l’ho scritto e lo ripeto: è un danno per la civiltà. Se fosse vivo, ma è morto vent’anni fa, Vittorio Gassman sarebbe fra quanti cercano di tenere in vita il teatro, il palcoscenico.

