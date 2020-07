Bravo Benevento: Mastella, perché non...

06 luglio 2020 a

Mi fa sempre piacere quando la squadra di calcio di una città di provincia arriva in serie A. È successo a Benevento e immagino la gioia dei cittadini. Vado con la memoria a quando mi occupai, per più anni, di Benevento Città Spettacolo e scoprii, in quell’occasione, quanti teatri erano agibili e come la popolazione amasse il teatro. La provincia non finisce mai di stupirmi e, in qualche modo, di piacermi. L’allenatore è un Inzaghi, perché l’altro allena la Lazio. A proposito di Benevento Città Spettacolo, domando al Sindaco Clemente Mastella: Perché non tornare a far vivere di teatro strade e piazze della città da lei amministrata?

