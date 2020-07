Coronavirus, matrimoni "blindati". Eppure in spiaggia... facciamo attenzione

09 luglio 2020 a

In Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Puglia, Campania e Toscana si può tornare a sposarsi, stando attenti al distanziamento e all’uso delle mascherine. Solo gli sposi, se ho ben capito, al momento del matrimonio, possono darsi un bacio senza mascherine. E’ possibile il buffet ma non il self-service, sempre per evitare assembramenti. Evidentemente, anche il numero degli invitati sarà limitato, il che non potrà dispiacere più di tanto a chi deve pagare. Leggo continuamente di regole e regolette e poi mi fermo alle immagini di spiagge italiane super affollate e di altre manifestazioni con grandi assembramenti. Facciamo attenzione perché il coronavirus è tutto meno che scomparso.

