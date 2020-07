Il coronavirus si sarà divertito a sentire i virologi

26 luglio 2020 a

Riguardo al coronavirus, una virologa ha dichiarato che il vaccino potrebbe non bastare. Essendo ignorante in proposito, penso: intanto si trovi il vaccino e poi verificheremo se basta o se non basta. Ma dire, sin da adesso “il vaccino potrebbe non bastare”, è come regalare un mese di ferie al coronavirus o, volendo, una bottiglia di champagne. Oltretutto, è un modo per demotivare gli studiosi che stanno lavorando intorno al vaccino. Come dire: “Che ti alzi a fare, tanto il vaccino potrebbe non bastare!”. Certo che, a sentire tutti i virologi che in questi mesi si sono alternati sugli schermi televisivi italiani, il coronavirus, i suoi amici o i suoi familiari, si saranno divertiti.

