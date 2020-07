"L'Italia che non finisce mai", che sorpresa nel pomeriggio televisivo

31 luglio 2020 a

Al di là di “Buona tv a tutti”, vorrei segnalare un programma che ha debuttato sabato 25 luglio su Rai 1 il pomeriggio intorno alle 17,00. Il titolo è “L’Italia che non finisce mai”. In realtà, Federica De Denaro e altri suoi colleghi, ci mostrano un’Italia piuttosto insolita. Non ero a conoscenza, ammetto, che a Napoli ci fossero tante scale dentro la città come mi sfuggiva una parte di Pompei sommersa dall’acqua. La televisione, di pomeriggio, può offrire sorprese. E’ anche vero che l’Italia non finisce mai in quanto, sarò ignorante, ma proprio non sapevo che una parte dei meravigliosi mosaici di Pompei erano sommersi dall’acqua.

