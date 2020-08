Aumentano i pedaggi? Subito sciopero

04 agosto 2020 a

a

a

Non voglio essere pessimista, ma, dopo tanto parlare di autostrade, di revoca, di concessioni, forse un accordo, nottetempo, è stato trovato: aumentiamo il pagamento del pedaggio e non se ne parli più. Non sono esagerato, né fantasioso, ma troppe volte ho visto che la soluzione di alcuni problemi è stata l’aumento di qualcosa. Una iniziativa: se aumenteranno i pedaggi, organizziamo da subito lo sciopero nei confronti dei pedaggi. Vorrei anche augurarmi che, dopo Consigli dei Ministri così lunghi, anche chi viaggia in Liguria non debba più stare ore in fila in attesa di fare qualche metro in avanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.