Addio Sergio Zavoli, tutti abbiamo imparato qualcosa da lui

Come amico, come giornalista, come telespettatore, piango la morte di Sergio Zavoli. Tutti, in questo mestiere, abbiamo imparato qualcosa da questo novantaseienne che con il “Processo alla tappa” al Giro D’Italia e con l’inchiesta sulle monache di clausura, ha fatto scuola di giornalismo. E’ stato il re della radio quando la direzione era a via del Babuino e il re del giornalismo televisivo quando ha fatto il Presidente della Rai. Leggo che forse Sergio Zavoli sarà sepolto a Rimini accanto a Federico Fellini. Si terranno compagnia e avranno di che raccontarsi.

