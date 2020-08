08 agosto 2020 a

Leggo su più giornali che qualcuno, responsabile del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, facendo dei lavori all’interno dell’Arcipelago medesimo, vuol mandar via il custode che si chiama Mauro Morandi. Quest’ultimo da 31 anni si occupa di vigilare su quanti approdano all’isola di Budelli. Lui pulisce, osserva, allontana e si definisce eremita. Devo essere sincero: fare l’eremita in un posto bello come l’isola di Budelli nel Parco Nazionale della Maddalena, è un gran bel vivere. Diciamo la verità: tutti noi faremmo volentieri gli eremiti a Budelli, qualche mese l’anno. Infatti, Morandi ha 81 anni e ne dimostra 20 di meno.

