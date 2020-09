Che c'è di male se al professore cade l'occhio?

Maurizio Costanzo 23 settembre 2020 a

È sicuramente grave che in molte scuole manchino gli insegnanti di sostegno per gli alunni speciali. Non capisco per quale motivo l’altr’anno c’erano e quest’anno no. A proposito di scuola: che c’è di male in quel Liceo romano se le ragazze avevano la minigonna e se a qualche professore cadeva l’occhio? L’occhio al professore medesimo sarebbe stato riconsegnato dal bidello. Mi sembrano tutti pretesti dei quali sinceramente non ci sarebbe bisogno. I problemi della scuola non sono la minigonna di qualche alunna. Tornando al sostegno, io penso che la Ministra Azzolina abbia bisogno di un sostegno.

