Auguri a Renato Zero. E Brigitte Bardot quanti anni ha?

Auguri a Renato Zero, che in questi giorni ha compiuto 70 anni ed è ancora ben presente sul mercato discografico. Parlo di Renato Zero, in quanto voglio anche inviare, pure in ritardo, un pensiero a Juliette Gréco, la famosissima interprete francese, morta a 93 anni. Juliette Gréco è stata l’esistenzialismo, è stata la persona che ha avuto in Sartre, in qualche modo, uno sponsor e che, in realtà, è diventata un’icona per una intera generazione. Mi chiedo, a proposito di icone: ma Brigitte Bardot è ancora viva e quanti anni ha? Diciamo la verità, almeno a chi non è più giovanissimo, dispiace congedarsi da personaggi che l’hanno accompagnato per tanti anni della vita.

