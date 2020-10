Trump e Biden, basta insulti nei dibattiti? Non sanno cosa si perdono

05 ottobre 2020 a

Gli americani, a quel che leggo, si sono molto stupiti per il dibattito tra Donald Trump e Joe Biden. È stato giudicato “il peggior duello televisivo pre-elettorale nella storia degli Stati Uniti”. Se quegli americani che hanno formulato questo giudizio, fossero vissuti in Italia negli anni delle prime tribune politiche, non si sarebbero stupiti di Trump e Biden. Siamo sempre noi, quelli delle tre caravelle di Cristoforo Colombo e siamo noi, perciò, che abbiamo importato insulti e malagrazie tra politici davanti alle telecamere. Si dice addirittura che forse non ci saranno altri duelli in America. Mi viene da dire: non sanno cosa si perdono.

