Trump-Biden, una battaglia a suon di vaccini

Leggo sui giornali che molti si interrogano, riguardo al Covid19, su quanto durerà questa seconda ondata. Alcuni virologi sostengono che siamo prossimi al picco e, quindi, poi ci sarà la discesa. Mi interessa che ci sia la discesa, ma mi interessa di più chiedere a quegli stessi virologi: secondo voi ci sarà anche una terza ondata o una quarta ondata? In breve: non la finiamo più? Pensate che la battaglia fra Biden e Trump per la Presidenza degli Stati Uniti, si è combattuta anche sul come e quando ci sarà il vaccino. Il vincitore, in qualunque modo, il vaccino lo deve tirare fuori. Proponiamo che, se non lo trova, decada appena eletto.

