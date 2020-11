Arcuri? Non vorrei che ora gli affidassero anche la sanità della Calabria

Maurizio Costanzo 22 novembre 2020 a

a

a

Si rischia la confusione. Da più parti mi viene detto che sono ancora un po’ in ritardo i vaccini antinfluenzali. Fra non molto, ovvero a inizio anno, dovrebbero cominciare ad arrivare i vaccini anti covid. Ma se la situazione è questa, non c’è il rischio che prendiamo per l’epifania il vaccino antinfluenzale e sulle soglie dell’estate quello anti covid? Ammettiamolo: una certa confusione regna un po’ ovunque, specie nelle farmacie, ma non per colpa loro. Ci si può rivolgere al Commissario Arcuri, ma credo che abbia molto da fare e non vorrei che intanto gli affidassero pure la sanità della Calabria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.