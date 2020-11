Si parla solo della storia d'amore della Boschi. Alcune colleghe sono invidiose?

23 novembre 2020 a

Mi sfugge il motivo per cui molti settimanali raccontano, con dovizia di particolari, l’amore che sta vivendo l’Onorevole Maria Elena Boschi. Negli articoli che via via leggo, noto uno stupore per quanto accaduto. La Boschi, a onor del vero, è una bella donna. Perché, quindi, non si sarebbe dovuta innamorare e anche farsi fotografare mentre bacia l’oggetto dei suoi desideri? Contrariamente allo stupore dei più, auguriamo alla Boschi di vivere a pieno la sua storia sentimentale. Ma non ci sarà l’invidia di colleghe del Parlamento, che magari vivono pene d’amore per essere state lasciate o per non aver visto corrisposti i propri sentimenti?

