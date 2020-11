Trump ha dato il via alla transizione? Saranno mesi lunghi per gli americani

Maurizio Costanzo 27 novembre 2020 a

Cosa vuol dire che Donald Trump ha dato il via alla transizione? Che consente che avvengano cose nel Paese che lui ha governato e non governa più, ma che, comunque, essendo transizione e non passaggio definitivo, può ancora intervenire. Qualcuno ha detto “Faccio su e giù dalla Casa Bianca, ma comunque tengo in bagno il mio spazzolino da denti”. Come dire: se Biden deve lavarsi i denti, si compra un suo spazzolino e va in un altro bagno. Per gli americani sono lunghi questi mesi fino ad arrivare al giorno di gennaio che prevede l’ingresso alla Casa Bianca del nuovo Presidente.

