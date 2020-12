Lo spacciatore e i ragazzini assassini: una storia agghiacciante

Maurizio Costanzo 03 dicembre 2020 a

Ci sono storie di cronaca che fanno riflettere più di altre. Ad esempio, a Monza, un uomo, spacciatore, è stato ucciso a coltellate da due ragazzi di 14 e 15 anni. Si sono giustificati dicendo che era stato lui a trascinarli nella droga e, quindi, a rovinar loro la vita. I due ragazzi l’hanno voluta rovinare a lui uccidendolo. È accaduto alla periferia di Monza e agghiaccia per la crudezza di tutto. Un uomo che vende droga a due minorenni molto minorenni e, questi ultimi, per motivi che non conosciamo, forse uno sgarro, forse una vendetta, gli tolgono la vita a coltellate. I Carabinieri dicono che forse c’è un altro movente. Anche questo bastava.

