La tipica malinconia dei comici nel (toccante) libro di Giorgio Panariello

Mi è piaciuto il libro che ha scritto Giorgio Panariello “Io sono mio fratello”. Parla del fratello Franco, che è morto, da quel che lui scrive, per overdose e che, comunque, è un dolore perdurante in lui. Devo dire, un libro sincero, dove non si cerca mai di far ridere, dove si racconta, con la tipica malinconia dei comici, un pezzo di vita dove i nonni erano chiamati “Ba’” e “Ma’”, in quanto i genitori si erano allontanati. Conosco Panariello da anni, non immaginavo che fosse stato cresciuto dai nonni, ma principalmente non conoscevo la vita sfortunata del fratello Franco.

